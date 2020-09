Acisc prorroga “Certificado Digital Custo Reduzido” até outubro

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) informa que a ação “Certificado Digital Custo Reduzido”, em parceria com a Certisign, foi prorrogada até o dia 16 de outubro.

Com isso, todos os certificados digitais continuarão tendo 25% de desconto para associados e não associados, bem como, Pessoas Físicas (PF) ou Jurídicas (PJ).

“Como estamos passando por um momento de recuperação da nossa economia, devido a pandemia do novo Coronavírus, decidimos ampliar o prazo dessa ação para que todos possam ter os descontos e aproveitar”, explicou o presidente da Acisc, José Fernando Domingues.

Zelão ressalta que o Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. “Ele garante autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio nas operações que são realizadas por meio dele, atribuindo validade jurídica”, afirmou. "Por identificar no meio eletrônico, o Certificado permite que diversos serviços sejam realizados sem a necessidade da presença física, significando agilidade nos processos, sustentabilidade e redução de custos", completou.

Micheli Nogueira dos Santos, agente de Certificação Digital da Acisc, conta que a Certificação Digital se tornou uma ferramenta essencial. “Para algumas operações, ela se tornou obrigatória, como para emissão e assinatura da Nota Fiscal Eletrônica”, contou.

A agente lembra que o desconto não contempla os planos e-CNPJ A3 em Token ou só Certificado com validade para 18 meses. “Esses planos, normalmente, valem para pequenas empresas, as quais poderão estar optando pelos produtos do e-CNPJ com custos mais em conta”, explicou.

Os interessados poderão efetuar o pagamento pelo cartão de crédito ou no boleto.

ACCertificado Digital

A Acisc é uma Autoridade de Registro (AR), responsável por emitir os certificados digitais, credenciada a certificadora Certisign, líder da América Latina e especialista em Identificação Digital.

O Certificado Digital é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. Oferecemos atendimento personalizado, ambiente confortável, estacionamento gratuito para veículos, suporte completo do início ao final do processo e certificado pronto na hora. Emitimos certificados do tipo A1 e A3, nas modalidades e-CPF, e-CNPJ, NF-e/NFC-e e CT-e.

Tire suas dúvidas e agende o seu horário. Faça sua validação presencial na Acisc. Informações através do telefone (16) 3362-1900, Whatsapp (16) 99621.8107 ou pelo e-mail certificado@acisc.com.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também