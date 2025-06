ACISC promove roda de conversa sobre Segurança Pública em São Carlos

Entre os participantes convidados para o encontro estão membros da Polícia Militar e Civil, da Guarda Municipal, da Prefeitura e da Câmara de São Carlos.

Durante o encontro, serão apresentadas ações em andamento, discutidas estratégias de prevenção e, principalmente, ouvidas as demandas dos empresários locais. O objetivo é construir soluções conjuntas e efetivas para os desafios da segurança pública em São Carlos.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca a importância da participação de todos os setores da sociedade na busca por melhorias. “Este é um momento essencial para unir forças e trabalharmos, de forma colaborativa, em prol da segurança da nossa cidade”, afirma.

A participação é gratuita e os interessados devem confirmar presença pelo telefone: (16) 3362-1900.

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realiza, no próximo dia 30 de junho, às 18h30, uma roda de conversa sobre Segurança Pública, no auditório da entidade. Para o evento, a ACISC convidou autoridades e representantes dos principais órgãos responsáveis pela segurança no município.