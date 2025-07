ACISC promove o Connect São Carlos Inovação em Movimento no dia 7 de agosto

Onovolab - Crédito: divulgação

A cidade voltará a ser palco de grandes ideias e conexões com a realização do Connect São Carlos – Inovação em Movimento, marcado para o dia 7 de agosto de 2025, às 19h, no Onovolab São Carlos. Com entrada gratuita mediante inscrição prévia, o evento é uma realização do Connect São Carlos, com apoio da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), reunindo nomes de destaque do ecossistema de inovação nacional.

Voltado para empreendedores, startups, profissionais dos setores de inovação, tecnologia, saúde, marketing e comunicação, além de estudantes e entusiastas em tendências disruptivas, o evento busca fomentar a cultura da inovação e fortalecer o networking na região.

Palestras que inspiram

O evento contará com duas palestras principais:

- “Startups e Tecnologia: Como a Inovação Está Transformando a Saúde no Brasil”, com Guilherme Sanchez, gerente de Inovação do Harena, o centro de inovação do Hospital de Amor (Barretos-SP). A apresentação abordará como soluções desenvolvidas por startups estão impactando positivamente a saúde no país.

- “TikTok e a Transformação do Comportamento do Consumidor: Navegando na Era da Influência Virtual com a IA”, com Pedro Henrique Sobral, partner do TikTok. A palestra trará uma imersão nas estratégias que moldam o comportamento do consumidor digital, com foco em inteligência artificial e influência virtual.

Startups promissoras em destaque

Cinco startups inovadoras apresentarão suas soluções durante o evento: Clyons, Healthplay, Syncentral, Indigo e Orya. O público terá a oportunidade de conhecer tecnologias de ponta, modelos de negócios escaláveis e possibilidades de parcerias.

O Connect São Carlos conta com apoio do Onovolab, Sebrae, Parque de Inovação e Tecnologia (ParcTec), i2i e Prefeitura Municipal de São Carlos, reforçando o compromisso coletivo em promover o empreendedorismo e a transformação digital.

