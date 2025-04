ACISC promove encontro com Ipem-SP para fortalecer comércio e proteger consumidores

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) convida empresários, associados e toda a comunidade para um encontro especial com representantes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado.

O evento acontece no dia 03 de abril de 2025, às 14h, no Auditório da ACISC, na Rua General Osório, 401, Centro. A presença do superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, garante uma oportunidade valiosa para discutir temas essenciais ao setor comercial e industrial.

Entre os principais assuntos que serão abordados estão: o impacto do Ipem-SP na rotina das cidades e sua influência direta sobre consumidores e empresas; estratégias para aproximar o Instituto dos empresários locais e fortalecer essa relação; e programas e ações voltadas à segurança do consumidor, incentivo ao comércio e transparência nas relações de consumo.

O Ipem-SP tem um papel fundamental na fiscalização metrológica, garantindo a precisão de instrumentos como bombas de combustíveis, balanças e taxímetros. Além disso, supervisiona a qualidade de mais de 500 categorias de produtos regulamentados, incluindo brinquedos, materiais escolares e itens têxteis, promovendo confiança e segurança ao consumidor.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca a importância do evento para a cidade. “Receber o Ipem-SP é uma grande oportunidade para fortalecer o comércio e garantir mais segurança para consumidores e empresários. Esse diálogo contribui diretamente para o crescimento econômico da nossa região”, afirma.

O encontro promete ser um espaço aberto para esclarecimento de dúvidas e fortalecimento da parceria entre o setor público e a iniciativa privada, consolidando ações que impulsionam o desenvolvimento e a proteção dos consumidores de São Carlos e região.

