Acisc, Procon e Secretaria da Deficiência lançam o Código de Defesa do Consumidor em Braille

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), o Procon São Carlos e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, lançaram na tarde desta sexta-feira (13), o CDC (Código de Defesa do Consumidor) e a Cartilha de Direitos Básicos do Consumidor de Telecom, ambos em Braile.

O objetivo é oferecer acesso aos portadores de deficiência visual para que conheçam seus direitos como consumidores. “Vimos que alguns consumidores com deficiência visual estavam tendo dificuldades de acesso à Legislação. Sabemos que com o avanço tecnológico pela internet, eles conseguem obter essas informações, porém, alguns preferem ter acesso ao código em braile”, comentou Juliana Cortes, diretora do Procon São Carlos.

Além de oferecer uma série de tutoriais com orientações sobre os principais direitos e deveres dos consumidores de serviços de telecomunicações, a cartilha possui um QRcode que possibilita abrir o Código de Defesa do Consumidor online, que também pode ser acessado através do link www.pcdlegal.com.br/cdc.

Juliana explica que o Procon tentou disponibilizar os exemplares para todos os estabelecimentos. “Chegamos a fazer cotações pelo Procon para comprar vários exemplares, mas vimos que era inviável por conta do alto custo. Cada exemplar custa cerca de R$ 25 mil”, contou ela.

Para o presidente da Acisc, José Fernando Domingues, a iniciativa do Procon é louvável e promove acessibilidade aos portadores de deficiência. “A gente tem um grande número populacional de pessoas com deficiência visual e acredito que esse exemplar vai ter uma utilidade muito grande para eles”, contou.

Zelão também agradeceu ao Procon por envolver a Acisc no projeto e parabenizou a operadora TIM por ter tido a sensibilidade de fazer esse trabalho. “Agradeço a diretora do Procon, Juliana Cortes, por ter nos envolvido nessa ação e a TIM está de parabéns pela iniciativa. Com certeza, esses consumidores farão um bom uso desse material”, destacou.

O secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, José Paulo Gomes, destacou que São Carlos possui em torno de 36 mil pessoas com deficiência. “Não temos uma estatística precisa do número de cegos na nossa cidade, mas, acredito que temos em torno de uns 10% desse total, que são deficientes visuais”, afirmou.

José Paulo ressalta que devido ao alto custo dos exemplares, a sua Secretaria vai instalar os programas nos computadores do Procon. “Vamos instalar esses programas, que são gratuitos, para que essa população possa ter acesso via internet. Vamos precisar apenas de um computador e uma sala para acolher o pessoal para que possam acessar as informações com facilidade”, relatou. Ele também se colocou à disposição da Acisc. “Se a associação tiver interesse, a gente também estará à disposição para instalar esses programas aqui”, completou.

Além do exemplar na Acisc, outros dois também estarão disponibilizados na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e no próprio Procon São Carlos.

