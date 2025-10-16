ACISC participa de reinauguração da loja Savegnago da Praça Itália

Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) marcou presença na reinauguração da loja 29 da Rede Savegnago Supermercados, realizada nesta quinta-feira (16), na Praça Itália. A entidade foi representada pelo vice-presidente Mozart Pedroso, pelo assessor jurídico Dr. Estevam Luiz Muszkat e pelo gerente executivo e financeiro Alexandre Rosa, que prestigiaram o evento ao lado de lideranças empresariais e autoridades locais.

Totalmente modernizada, a unidade — a primeira da rede em São Carlos — passou por um processo completo de reestruturação, com ampliação de espaços, instalação de novos equipamentos, iluminação eficiente, sistemas automatizados e a implementação de self-checkouts. O objetivo, segundo os diretores da rede, é oferecer mais conforto, tecnologia e praticidade aos consumidores.

De acordo com o diretor Murilo Savegnago, a reforma representa um novo momento para a loja. “Essa unidade é histórica para nós. Foi a primeira de São Carlos e nos abriu portas para a expansão. Agora, ela retorna ao público com o que há de mais moderno no setor supermercadista, garantindo uma experiência diferenciada ao cliente”, afirmou.

O presidente da rede, Chalim Savegnago, destacou que a loja foi praticamente reconstruída. “Substituímos todos os equipamentos e atualizamos o layout para o padrão das unidades mais recentes. A cada dez anos, realizamos um retrofit completo. São Carlos ganha, hoje, uma loja nova, mais sustentável e mais eficiente”, ressaltou.

Além da renovação estrutural, a reinauguração também gerou novas oportunidades de emprego: cerca de 15 novos colaboradores foram contratados para reforçar a equipe. A rede, que já soma 63 lojas no interior paulista, planeja abrir até 2026 uma unidade da bandeira Paulistão na cidade, consolidando ainda mais sua presença em São Carlos.

Reconhecida pelo selo Great Place to Work (GPTW), a Rede Savegnago se destaca pelo investimento contínuo em inovação e valorização de seus colaboradores. Para a ACISC, a modernização da loja 29 reforça o dinamismo do comércio local.

“É uma grande satisfação para a ACISC acompanhar mais um capítulo da história do Savegnago em São Carlos. Uma empresa que acredita na cidade, investe em inovação, gera empregos e valoriza o consumidor. Esse tipo de iniciativa mostra que o setor supermercadista está em constante evolução e contribui diretamente para o fortalecimento da economia local”, destacou Mozart Pedroso, vice-presidente da entidade.

Segundo ele, a reinauguração simboliza a confiança das grandes marcas no potencial econômico de São Carlos. “Quando uma empresa desse porte decide modernizar e ampliar suas operações aqui, isso significa que acredita no nosso mercado e na nossa gente. A ACISC apoia e celebra todo investimento que gera desenvolvimento e oportunidades”, finaliza Mozart.



