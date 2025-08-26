ACISC participa da 7ª edição do Acim-Connect em Marília

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) marcou presença na 7ª edição do Acim-Connect 2025, realizado pela Associação Comercial e de Inovação de Marília (ACIM), nesta quinta-feira, 21, no Golden Palace Eventos. Considerado o maior encontro de empreendedorismo do interior paulista, o evento reuniu aproximadamente três mil participantes, entre empresários, profissionais e estudantes.

A caravana da ACISC foi composta pela presidente Ivone Zanquim e pelos diretores Fernando Chinaglia, Eduardo Agazarian e Mozart Pedroso, além dos colaboradores Suelen Silvatti dos Santos (Analista), Pedro Henrique Blanco (Facilities), Carlos Eduardo Teixeira (TI) e Alexandre Rosa (Gerente Executivo e Financeiro).

Durante todo o dia, o Acim-Connect apresentou uma programação diversificada, com palestras, debates e apresentações sobre inovação, e-commerce, marketing digital, mercado regional, identidade empresarial e desenvolvimento pessoal. Entre os destaques, estavam apresentações de especialistas como Pedro Henrique Sobral, Thiago Mazeto, Marcos Piangers e a participação internacional de Brian Wierman, além de autoridades locais como o Prefeito Vinicius Camarinha.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância do evento para a troca de experiências e atualização do conhecimento técnico: “Eventos como o Acim-Connect fortalecem a rede de empresários da região, promovem aprendizado e inovação, e possibilitam novas oportunidades de negócios para nossos associados”.

O Acim-Connect 2025 também contou com atrações culturais e sorteios, encerrando a programação prevista para às 22h30, consolidando-se como uma plataforma completa de networking e inspiração para empreendedores.

