ACISC lança “Quitou, Zerou!” para ajudar consumidores a sair da inadimplência em São Carlos

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) iniciou neste mês de outubro a campanha “Quitou, Zerou!”, uma iniciativa voltada à renegociação de dívidas com descontos exclusivos que podem chegar a 50%. O objetivo é ajudar consumidores a saírem da inadimplência, retomarem o acesso ao crédito e fortalecer o comércio local.

A ação é conduzida pela área de Soluções em Crédito e Recuperação da ACISC e conta com a adesão de diversas empresas associadas, que incluem setores como comércio varejista, óticas, escolas e prestadores de serviços. Cada participante oferece condições especiais e prazos flexíveis para facilitar a quitação das pendências financeiras.

Segundo a entidade, a campanha reflete o compromisso da ACISC em estimular o consumo consciente e restabelecer a confiança entre consumidores e empresários. “A ACISC tem um papel fundamental na intermediação entre o comércio e o consumidor. Com a campanha Quitou, Zerou!, estamos oferecendo uma oportunidade concreta para que as pessoas reorganizem suas finanças e possam voltar a comprar com tranquilidade. Isso movimenta o comércio e fortalece toda a economia local”, destaca Ivone Zanquim, presidente da ACISC.

O atendimento é realizado na sede da ACISC, localizada em São Carlos, ou via WhatsApp (16) 99710-0543. A equipe de Recuperação de Crédito identifica se a empresa credora integra a campanha e, havendo adesão, são oferecidas condições diferenciadas para a negociação. Após o pagamento, o nome do consumidor é retirado da lista de inadimplentes em até 48 horas.

Com a campanha “Quitou, Zerou!”, a ACISC reforça seu papel de apoio ao comércio e à população, incentivando a regularização do crédito e impulsionando a retomada da economia são-carlense.

Serviço:

Campanha: Quitou, Zerou!

Realização: ACISC – Associação Comercial e Industrial de São Carlos

Atendimento: Sede da ACISC ou WhatsApp (16) 99710-0543

