ACISC lança Promoção de Natal e aposta em vendas 15% maiores

Crédito: SCA

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) lançou, na manhã desta quarta-feira, 19 de novembro, em sua sede, na região central, a Campanha “Natal Iluminado”, que sorteará entre os consumidores um automóvel Chevrolet Ônix zero quilômetro.

Para participar da promoção, o consumidor terá que realizar compras nas lojas do comércio local no valor de pelo menos R$ 150 para obter um cupom. Os valores são cumulativos. A promoção começa a valer neste sábado, 22 de novembro, e prossegue até o dia 30 de dezembro. O sorteio do Ônix será realizado no dia 7 de janeiro de 2026.

A ACISC também anunciou que irá, no dia 28, realizar uma grande festa para inaugurar a iluminação de Natal, com a chegada do Papai Noel a partir das 19h30, na Praça Maria Aparecida Resitano, mais conhecida como Praça do Mercadão.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquin, afirmou que o setor comercial de São Carlos aposta no crescimento de até 15% nas vendas de fim de ano em comparação com o mesmo período do ano passado. “O ano não foi fácil, mas estamos muito otimistas. E é por isso que já lançamos a campanha agora, para englobarmos também as vendas da Black Friday, no dia 28 de dezembro.”

Leia Também