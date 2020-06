Acisc lança consulta sobre horário para atendimento do comércio

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) iniciou nesta terça-feira, 16, uma consulta aos comerciantes de todas as regiões da cidade.

De acordo com o presidente da entidade, José Fernando Domingues, a enquete quer saber a opinião dos comerciantes sobre o melhor horário para atendimento presencial, dentro das 4 horas autorizadas na nova fase do Plano SP, do governo estadual.

“Nessa nova fase, que é a laranja, alguns comerciantes entraram em contato conosco para sugerir a mudança do horário atual, que é das 09h às 13h. Por esse motivo, decidimos elaborar essa consulta, através da internet e do nosso call center, para ouvirmos os comerciantes da cidade”, contou Zelão.

Ele ressalta que essa consulta visa auxiliar a entidade, a saber o que os comerciantes de todas as regiões da cidade pensam em relação à alteração de horário. “Essa é mais uma forma de colocarmos a sociedade ciente e fazer com que todos participem e opinem sobre o assunto”, afirmou o presidente.

Zelão explica que para participar da enquete, basta acessar o link https://bit.ly/enqueteacisc para votar e opinar. A consulta ficará no ar até a próxima semana. “Baseado nos dados coletados, juntamente com o Sincomercio [Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos] a gente vai se reunir com o Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus da Prefeitura Municipal e solicitar a alteração do horário de funcionamento”, afirmou.

O Governo do Estado atualizou no dia 10 de junho (quarta-feira), as fases do Plano SP para todas as regiões do estado. A maioria dos municípios que estavam na Fase 3 [amarela], caso de São Carlos, passou a ter mais restrições, sendo classificada na Fase 2 [laranja]. Essa nova Fase não permite o funcionamento de bares, restaurantes e similares com atendimento presencial (somente delivery ou drive thru), bem como, o funcionamento de salões de beleza ou academias.

As atividades autorizadas pela nova fase poderão continuar funcionando, porém, com capacidade de 20% e horário de funcionamento de 4h seguidas diárias e não mais de 6h como permitia a fase amarela.

