Acisc intermedia encontro virtual com a secretária estadual Patrícia Ellen

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) intermediou a realização de uma reunião virtual nesta quinta-feira, 24, entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e as indústrias com base tecnológica no agronegócio, associadas à Regional São Carlos do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

José Fernando Domingues, presidente da Acisc, explica que o encontro virtual marcou a abertura de um diálogo entre o governo estadual e a indústria são-carlense. “Fomos procurados pela assessoria da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, para intermediar esse encontro - que seria presencial, porém, por conta da pandemia não foi possível a visita dela a São Carlos - e contatamos o diretor do Ciesp São Carlos, Emerson Chu, para organizarmos o evento”, explicou.

Na oportunidade, os empresários puderam realizar uma breve apresentação de suas empresas para a secretária estadual e falar de suas expectativas para o futuro, em um ano bastante conturbado por conta do novo coronavírus.

Emerson Chu destacou a variedade de segmentos industriais existentes em nossa cidade. “Esse foi um momento importante para que a Secretária pudesse entender o perfil das indústrias da região. Desta forma, fica mais fácil criar um caminho para discussão de políticas industriais para a nossa região perante o estado”, observa Chu.

Patrícia Ellen propôs a realização de lives sobre o assunto até novembro quando, então, pretende promover um encontro presencial com as indústrias e empresas de base tecnológica da região.

“Foi muito positiva. Acreditamos que esse canal direto com o Governo do estado, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, é muito importante para a nossa cidade, em especial, para os nossos empresários. Esperamos, contudo, que esses encontros possam seguir acontecendo e a gente continue tendo esse espaço aberto para dialogarmos e apresentarmos soluções para as nossas indústrias", ressalta Zelão.

Inicialmente, foram convidadas as indústrias com base tecnológica no agronegócio. Participaram dessa primeira rodada de apresentação as empresas Amazon Agrosciences, AnimallTAG, Casale Equipamentos, Nanox Tecnologia e Piccin Máquinas Agrícolas, além de empresas de Araraquara.

