Acisc informa horário do comércio para janeiro de 2020

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) divulga o horário de funcionamento do comércio de rua (centro e bairros) para o mês de janeiro de 2020.

No dia 1 e 2 de janeiro, respectivamente quarta e quinta-feira, as lojas estarão fechadas. Nos sábados, 4 e 11, o comércio abrirá das 09h às 17h.

De segunda a sexta-feira, as lojas ficam abertas das 9h às 18h. Nos sábados, 18 e 25, a abertura do comércio até às 17h é facultativa. Aos domingos o comércio de São Carlos ficará fechado.

A Acisc ressalta que o Horário do Comércio de São Carlos é definido pelos sindicatos da categoria, por meio de convenção coletiva, e somente colabora no sentido de divulgar, não interferindo na decisão dos calendários.

Para reclamações e/ou sugestões sobre o horário do comércio, pede-se entrar em contato diretamente com os sindicatos responsáveis.

SERVIÇO

HORÁRIO DO COMÉRCIO - JANEIRO 2020

Dia 1 e 2 (quarta e quinta-feira): fechado;

Dias 4 e 11 (sábados): das 9h às 17h;

Dias 18 e 25 (sábado): abertura até às 17h é facultativa;

De segunda a sexta-feira: das 9h às 18h.

