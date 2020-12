Acisc fica em primeiro lugar no Prêmio AC Mais 2020

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) conquistou o primeiro lugar do Prêmio AC Mais 2020, desenvolvido pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), com o objetivo de reconhecer e enaltecer as melhores práticas e resultados das entidades filiadas. O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, durante evento online que foi transmitido pelos canais da Facesp.

Representando o comércio e a indústria local, a Acisc concorreu na Categoria Produtos e Serviços – Grande Porte, com as cidades de Ribeirão Preto e Campinas.

Feliz com a conquista, o presidente da Acisc, José Fernando Domingues, destacou que concorreram nesta categoria as Associações Comerciais que atualizaram a pesquisa do Programa de Desenvolvimento Organizacional (PDO 2020) e que alcançaram bons resultados, considerando serviços implantados, repasses, metas e resultados. “Mais um ano, tivemos o privilégio de concorrer na categoria Produtos e Serviços, sendo que dessa vez conquistamos o primeiro lugar, juntamente com Campinas, que empatou com a gente”, contou.

Zelão destaca que a premiação coroa o trabalho desenvolvido ao longo de um ano marcado por incertezas por conta da pandemia do novo Coronavírus e pela tristeza devido às enchentes que prejudicaram a região central do comércio. “Sem sombra de dúvida, ganhar o Prêmio AC Mais nos orgulha muito e coroa o trabalho que realizamos ao longo de um ano completamente difícil para o nosso comércio”, destacou.

Dentre as ações do Prêmio AC MAIS se destaca o mérito do reconhecimento às Associações Comerciais que atuaram na busca do alcance da sua missão e visão e que consequentemente obtiveram resultados que atendam às necessidades de suas partes interessadas: associados, colaboradores, fornecedores, sociedade e outras entidades. Serão reconhecidas e consideradas destaques as ACs que atingiram a maior pontuação e atendam, de forma harmônica e balanceada, aos fundamentos avaliados pelos critérios do Prêmio AC Mais.

O presidente enalteceu que a conquista da Acisc se deve ao empenho e disposição dos seus Colaboradores e da união da Diretoria e dos Conselhos da entidade. “Obrigado aos nossos Colaboradores, pois sem eles esse resultado não poderia ser alcançado. Obrigado aos nossos associados, aos membros da Diretoria e dos Conselhos, por sempre estarem unidos em busca do melhor para o comércio de São Carlos. Obrigado pelo bom trabalho realizado nesta temporada, proporcionando condições de nos classificar entre as melhores associações do Estado de São Paulo, mais uma vez”, finalizou Zelão.

