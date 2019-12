Acisc entrega vales-compras sorteados na Campanha "Natal Premiado 2019"

Crédito: Divulgação

O presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), José Fernando Domingues, o Zelão, recebeu na manhã desta segunda-feira, 30, as ganhadoras dos três vales-compras de R$ 10 mil cada, da Campanha "Natal Premiado Acisc 2019".

Elas foram anunciadas na última sexta-feira, 27, durante o sorteio na Praça do Mercado Municipal de São Carlos, que foi comandado brilhantemente pela modelo, apresentadora e jornalista, Adriana Colin.

As três ganhadoras compraram na Carrossel Modas. Francine Dias Guillen ressaltou que foi um excelente presente. "Não esperava ganhar, mas foi muito bom! Nem sei ainda o que farei com esse dinheiro", comentou.

A ganhadora Roseli Aparecida Monte Victuri ressaltou que foi uma grande surpresa ser uma das sorteadas. "Nunca tinha ganhado nada! Amei ganhar esse presente de Natal, um pouquinho atrasado, mas é de Natal. Estou muito feliz, pois não esperava", afirmou.

Roseli, que pretende utilizar o prêmio para trocar de carro, fez questão de ressaltar que as funcionárias da Carrossel Modas insistiram para que os clientes baixassem o Aplicativo ACISC. "Quero deixar isso bem claro! As meninas da Carrossel nos ajudaram a baixar o Aplicativo e cadastrar nossos cupons", relatou.

Para Rosimeire Francisco de Oliveira foi gratificante ser umas das sorteadas. "Concorri com doze cupons pela Carrossel Modas e estou muito feliz", comentou. Questionada sobre o que fará com o prêmio, ela respondeu: "ainda nem sei o que comprar, só sei que vou gastar", disse.

A sócia-proprietária da Carrossel Modas, Vanda de Fátima de Souza, relatou que a sua felicidade é do tamanho da alegria das sorteadas. "Talvez maior. Fico muito feliz mesmo, quando os nossos clientes ganham. Agora, três clientes!! Fiquei muito feliz, alegre e contente", afirmou.

Vanda ressaltou que teve um aumento bem forte nas vendas. "As nossas vendas de Natal começaram aumentar no dia 21 de novembro. Acredito que tivemos um aumento de 9% a 10% nas nossas vendas, durante esse período", contou.

Para Zelão, é uma alegria muito grande saber que os comerciantes e consumidores acreditam na seriedade das campanhas da Acisc. "A gente vê as pessoas felizes e elogiando as nossas campanhas. Isso nos alegra muito. Essa campanha de Natal movimentou mais de R$ 6 milhões na economia da nossa cidade, ajudando a fomentar as vendas de final de ano. Estamos muito felizes com o sucesso do Natal Premiado Acisc 2019", relatou.

Natalia Santana de Oliveira ganhou um dos dois veículos HB20. Emocionada ela contou que registrou um único cupom, na quinta-feira, 26, último dia da campanha. “Vim com meu namorado na Shoemix na terça-feira, véspera de Natal, comprar alguns presentes, e ontem, chegando ao meu trabalho, fui conferir até que dia poderia registrar o cupom. Fiz o cadastro ontem e agora recebo, com muita surpresa e alegria, a ligação do presidente Zelão. Estou muito emocionada e feliz. Sem saber o que falar, de verdade”, contou.

Desde o dia 18 de novembro, quando teve início, o “Natal Premiado Acisc 2019” gerou um total de 116.715 cupons. Confira todos os ganhadores:

2 veículos Hiunday HB20:

- Sarah Esquerdo Magliano (Loja Três Marias)

- Natalia Santana de Oliveira (Shoemix)

1 veículo Volkswagen Gol:

- Claudete da Silva (A Principal Ótica)

3 vales-compras de R$ 10 mil cada:

- Francine Dias Guillen (Carrossel Modas)

- Roseli Aparecida Monte Victuri (Carrossel Modas)

- Rosimeire Francisco de Oliveira (Carrossel Modas)

