ACISC entrega os dois veículos HB20 às sorteadas da campanha Natal Premiado 2019

A Diretoria da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) entregou na manhã desta quarta-feira, 15, os dois veículos HB20 zero-quilômetro, às consumidoras sorteadas na Campanha “Natal Premiado ACISC 2019”.

A procuradora jurídica do Município de São Carlos, Sarah Esquerdo Magliano, foi a primeira a receber seu veículo. Ela e a mãe fizeram suas compras na Loja Três Marias. Felicidade ainda maior porque o sorteio foi no dia do seu aniversário. “Foi uma surpresa porque, além de tudo, o sorteio foi no dia do meu aniversário mesmo”, contou.

Rita Jacira Orlandi, proprietária da loja, conta que muitos clientes cadastraram seus cupons. “Bastante cliente e é muito gratificante estar entregando esse prêmio para uma cliente querida”, relatou.

Sarah relatou que nunca tinha ganhado nada. “Confesso que não era muito participativa, mas por insistência da Rita, que me ajudou a baixar o Aplicativo ACISC e cadastrar os cupons. Foi uma surpresa! Não acreditava até a ACISC me ligar. Muito gratificante para mim”, afirmou.

O segundo HB20 foi entregue para a consultora de vendas, Natalia Santana de Oliveira. Ela conta que foi com o namorado até a Shoemix Calçados na véspera de Natal e cadastrou os seus cupons no último dia da campanha. Feliz, ela conta como foi ser uma das ganhadoras. “Demorou um tempo para cair a ficha, mas agora sonho realizado. Ganhar qualquer coisa que seja já é bem-vindo, agora um carro então, nem se fala”, relatou.

A ganhadora ressaltou que o prêmio será dividido com o namorado. “Tenho que ser justa com meu namorado. No dia que viemos fazer a compra, ele estava junto comigo, então, nada mais justo que dividirmos o prêmio. A gente conversou e entrou em um acordo: minha parte fica com o meu pai e meu pai paga a parte do meu namorado para todo mundo sair feliz”, afirmou.

O gerente da Shoemix, Fabio Renato Franco de Camargo, ressalta que esse foi o segundo veículo sorteado pelas promoções ACISC, na sua loja.

“Uma alegria muito grande para a nossa empresa. É o segundo carro, na verdade, que sai aqui na Shoemix Calçados, então, é uma credibilidade que a ACISC tem em criar essa promoção, juntamente com os lojistas e a participação da gente, como de todo o comércio de São Carlos. E a alegria maior desse prêmio ter saído, pela segunda vez, um carro aqui pela nossa empresa”, comentou.

As entregas foram acompanhadas pelos representantes da ACISC: os vice-presidentes, Ivone de Fátima Manente Zanquim e Hercílio Antonio de Carvalho; o secretário geral, Mozart Maluf Pedroso; o assessor jurídico Dr. Estevam Luiz Muszkat; e o gerente Administrativo e Financeiro, Alexandre Rosa. “Essa Diretoria vem cumprindo o seu papel promocional de diversas campanhas na cidade de São Carlos e, realmente, é uma sensação maravilhosa para a nós, estar entregando mais esses dois veículos. Não só o premiado e o dono do estabelecimento ficam felizes, a nossa Diretoria também por estar contribuindo com o comércio da nossa cidade”, declarou Mozart.

A campanha realizada entre os dias 18 de novembro e 26 de dezembro do ano passado, sorteou mais de R$ 150 mil em prêmios. O sorteio aconteceu no dia 27 de dezembro, na Praça do Mercado Municipal, comandado pela apresentadora e jornalista Adriana Colin e auditado pela RDL Auditoria.