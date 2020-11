ACISC e SINCOMERCIO pedem horário do comércio até às 22h em dezembro

Calçadão da General: entidades pedem abertura do comércio até às 22h em dezembro - Crédito: Divulgação

Após anúncio do Governo do Estado, nesta segunda-feira (16), de que São Carlos continua na Fase 3 (Amarela) de Flexibilização do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) protocolaram ofício ao Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus do município, requisitando abertura das lojas até às 22h na Black Friday, dia 27 de novembro de 2020, e para as vendas de natal em dezembro de 2020.

Paulo Roberto Gullo, presidente do Sincomercio São Carlos, destacou que dezembro é um dos meses de maior fluxo de negócios, criação e manutenção de empregos no setor varejista e que, com o horário estendido, o cliente terá mais tempo para fazer suas compras de natal, evitando correrias, tumultos e aglomerações. “Apesar do horário especial para vendas de natal, as medidas sanitárias e as restrições, já estabelecidas, devem continuar sendo respeitadas. O empresário deve evitar situações que possam criar aglomerações, como a tradicional presença do Papai Noel distribuindo balas ou conversando com os clientes, por exemplo. Com o horário especial, o cliente terá mais tempo e oportunidades para fazer suas compras de natal, mas com todos os cuidados sendo tomados”.

Para o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, é importantíssimo que a prefeitura tenha essa sensibilidade, devido ao momento difícil pelo qual o comércio vem passando. “Primeiro foi a questão das enchentes no início do ano, depois essa pandemia. Temos a certeza de que teremos uma devolutiva positiva por parte do Comitê do Coronavírus, uma vez que, os comerciantes têm agido com muita responsabilidade no enfrentamento da doença na cidade”, afirmou.

Lembrando que os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na entrada; orientar o distanciamento social se houver filas; respeitar o limite da capacidade do espaço da loja em 40%; exigir o uso máscara de proteção facial corretamente e ter fixado cartaz sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos.

As entidades aguardam, agora, a aprovação do Comitê Emergencial para definição dos horários do comércio de São Carlos para o mês de dezembro.

