ACISC e Prefeitura promovem palestra sobre acessibilidade para clientes com TEA

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, realizou na última semana uma ação voltada à inclusão no comércio local. O evento, intitulado “Como Receber Pessoas com TEA na Sua Empresa”, teve como objetivo orientar empresários e comerciantes sobre práticas que tornem seus estabelecimentos mais acolhedores para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A palestra foi ministrada por Marli Moretti, mãe atípica e especialista em Análise de Comportamento Aplicado ao Autismo. De maneira prática e sensível, ela apresentou orientações sobre como pequenas mudanças no ambiente, na comunicação e na postura das equipes de atendimento podem melhorar a experiência de compra de clientes com autismo.

Segundo Marli, ajustes simples geram grande impacto na inclusão. “É muito importante a iniciativa da ACISC e o apoio da Prefeitura de São Carlos. Foi um momento de troca de informações, reflexão e compromisso com a inclusão. Juntos podemos construir espaços mais justos e acolhedores para essa causa tão importante”, afirmou.

A iniciativa integrou a programação do Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a inclusão da pessoa com deficiência em todos os espaços sociais. Empresários e representantes do setor comercial participaram do encontro, demonstrando interesse em adotar práticas mais inclusivas.

O secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, destacou a relevância da parceria. “Em conjunto com a ACISC, realizamos essa palestra com a Marli Moretti, que de forma voluntária repassou muito conhecimento e aprendizado. Foi uma noite produtiva, em que aprendemos como lidar com situações atípicas e também sobre a importância de serviços como os caixas preferenciais e o cartão Mais Acesso”, pontuou.

O evento reforçou o papel do comércio na promoção da acessibilidade e evidenciou o compromisso da ACISC e da Prefeitura de São Carlos em construir uma cidade mais justa, preparada e inclusiva para todos os cidadãos.

Leia Também