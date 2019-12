Acisc e CME visitam pediatria da Santa Casa e USF do Antenor Garcia

Crédito: Divulgação

As crianças da Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos receberam uma visita especial na manhã desta sexta-feira, 20. O Papai Noel da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) levou seu carinho e distribuiu balas e presentes aos pacientes. “Um momento muito especial, no qual trazemos um pouco de alegria e ajuda na recuperação dessas crianças”, relatou emocionado o Bom Velhinho.

O velhinho preferido da criançada participou de um café da manhã, percorreu os corredores do hospital, visitou pacientes internados e levou magia e amor às crianças e até aos adultos que estavam no local.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, o Zelão, conta que os presentes foram adquiridos pela Diretoria da Acisc, em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora (CME). “Um orgulho muito grande praticar esse ato de carinho e de amor, trazendo para essas crianças algo que possa confortá-las e dar um ânimo maior, estimulando a recuperação delas”, contou. “Para a gente é muito bacana e estamos sempre procurando incentivar esses tipos de projetos, contribuindo também com a Santa Casa, aliás, toda a população deveria se unir em torno das necessidades que da nossa Santa Casa”, ressaltou.

O tesoureiro da Mesa Administrativa da Santa Casa, Luis Carlos Trevelin, ressaltou que, mais uma vez, a Acisc mostra a sua preocupação com a Santa Casa. “Essas crianças estão internadas, passando por períodos de sofrimento, e receber a visita do Papai Noel e ganhar um presentinho, por mais singelo que seja, traz alegria para elas, implicando diretamente na recuperação. Então, para nós, é muito importante e agradecemos muito”, comentou.

A vice-presidente da Acisc, Ivone Zanquim; a presidente do CME, Juliana Tomasi; o mesário Alberto Antonio Ivo de Medeiros; e o gerente da Acisc, Alexandre Rosa, funcionários da Associação e do hospital também acompanharam a visita do Bom Velhinho.

ANTENOR GARCIA

No final da manhã desta quinta-feira, 19, o Conselho da Mulher Empreendedora, órgão vinculado a ACISC, também distribuiu cestas e presentes na Unidade de Saúde da Família (USF) “Dr. Zigomar Spaziani Filho”, no Antenor Garcia.

Mais de 50 famílias receberam uma cesta básica, com panetone e leite, e presentes para as crianças. “A gente teve o privilégio de conhecer muitas pessoas e estamos felizes por estar aqui. Foi muito emocionante e um prazer grandioso, ver a alegria dessas crianças”, comentou a vice-presidente da Acisc, Ivone Zanquim.

A presidente do CME, Juliana Tomasi, conta que os presentes e cestas foram adquiridos com recursos arrecadados de palestras promovidas pelo grupo. “Fizemos alguns eventos para arrecadar esse dinheiro, palestras na Acisc, os quais ajudaram a montar tudo isso. Também foram feitas doações de várias conselheiras. A própria Acisc nos ajudou. Juntamos e montamos as cestas e compramos os presentes”, contou.

As cestas e presentes foram distribuídos para as famílias com maior vulnerabilidade social. O CME entrou em contato com a unidade que fez a seleção dos contemplados.

