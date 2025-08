ACISC divulga horário especial do comércio para o mês de agosto

Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) informa que o comércio varejista de São Carlos e Ibaté terá horário especial de funcionamento no mês de agosto, em virtude do Dia dos Pais, comemorado no domingo, dia 10.

De acordo com a convenção firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários), juntamente com os lojistas da cidade, o comércio poderá funcionar em horário estendido até às 22h, na sexta-feira, 8 de agosto, antevéspera da data comemorativa. Já nos sábados, dias 2 e 9 de agosto, o atendimento será das 9h às 17h.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca a importância do período para o setor. “A campanha do Dia dos Pais é uma das mais importantes do calendário do varejo. Esse horário estendido é uma oportunidade para que os consumidores tenham mais comodidade para fazer suas compras e para que os comerciantes ampliem suas vendas”, afirmou.

No dia 15 de agosto (sexta-feira), feriado municipal em homenagem à Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, comemorado em São Carlos e Ibaté, o comércio estará fechado.

A ACISC também antecipa que o comércio funcionará em horário estendido até às 22h, na Black Friday, dia 28 de novembro (sexta-feira), e das 9h às 17h no sábado seguinte, dia 29. Já no feriado nacional de 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República – as lojas poderão abrir das 9h às 13h.



