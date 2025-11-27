ACISC divulga horário especial do comércio para o fim de novembro e todo o mês de dezembro

Calçadão durante o Natal - Crédito: divulgação

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) divulgou o horário especial de funcionamento do comércio de São Carlos para o fim de novembro e para o mês de dezembro, com base na nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o Sincomercio e o Sincomerciários. A entidade reforça que sua função é divulgar os horários oficiais, definidos exclusivamente pelos sindicatos da categoria.

Antes do início da programação natalina, o comércio terá expediente diferenciado na sexta-feira, 28 de novembro, por conta da Black Friday. Nesta data, as lojas abrirão das 9h às 22h, permitindo que consumidores aproveitem promoções e ampliem suas compras de fim de ano.

A partir de 8 de dezembro, conforme determina a nova CCT, o comércio passa a funcionar em horário estendido, acompanhando o aumento tradicional do movimento natalino. O acordo estabelece o calendário comercial válido de dezembro de 2025 a novembro de 2026, incluindo regras para feriados, datas comemorativas e períodos de grande fluxo no varejo.

Durante 8 a 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, as lojas atenderão das 9h às 22h. Nos sábados 6, 13 e 20, e nos domingos 14 e 21, o expediente será das 9h às 17h. Já na véspera de Natal (24/12), o comércio abrirá das 9h às 18h, e no dia 31/12, das 9h às 13h.

As lojas permanecerão fechadas nos dias 25 de dezembro, 1º de janeiro e 2 de janeiro, conforme previsto na Convenção Coletiva.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância deste período para o comércio local e da necessidade de organização prévia. “Divulgar os horários oficiais é fundamental para que consumidores e lojistas possam se planejar. Dezembro é o mês mais movimentado do ano e exige preparo. Quando todos têm acesso às informações corretas, o resultado é um comércio mais forte, organizado e pronto para atender bem”, afirmou.

O calendário completo — que inclui também os horários diferenciados para o Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday de 2026 e outros feriados — pode ser consultado nos sites oficiais dos sindicatos: Sincomercio: www.sincomerciosaocarlo.com.br e Sincomerciários: www.sincomerciariossc.org.br.

HORÁRIO ESPECIAL DO COMÉRCIO – SÃO CARLOS

NOVEMBRO 2025

Dia 28 (sexta-feira) – Black Friday: 9h às 22h

DEZEMBRO 2025

Dias 8 a 23 (segunda a sexta-feira): 9h às 22h

Dias 6, 13 e 20 (sábados): 9h às 17h

Dias 14 e 21 (domingos): 9h às 17h

Dia 24 (véspera de Natal): 9h às 18h

Dia 25 (Natal): FECHADO

Dia 31: 9h às 13h

JANEIRO 2026

Dia 1º – Ano Novo: FECHADO

Dia 2: FECHADO

