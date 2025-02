ACISC divulga horário especial do comércio para março de 2025

Calçadão da General Osório - Crédito: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) divulgou nesta quarta-feira (26) o horário especial de funcionamento do comércio para o mês de março. Os ajustes visam atender a demanda dos consumidores durante o período de Carnaval, proporcionando mais comodidade para as compras.

A definição dos horários foi realizada em conjunto pelo Sincomércio, Sincomerciários e empresários do setor. Nos sábados, dias 1º e 8 de março, o comércio funcionará das 9h às 17h. Durante o Carnaval, as lojas abrirão em horário reduzido na segunda-feira (3), das 12h às 18h, permanecerão fechadas na terça-feira (4) e retomarão as atividades na quarta-feira (5), das 12h às 18h. Aos domingos o comércio permanece fechado e nos demais dias do mês, as lojas funcionam das 9h às 18h.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância do horário especial para garantir um comércio forte e organizado. “Esse planejamento é essencial para que lojistas e consumidores possam se programar com antecedência. Nossa meta é sempre proporcionar um ambiente de compras mais eficiente e confortável para todos”, afirmou.

A ACISC reforça que informações adicionais sobre o funcionamento do comércio podem ser obtidas diretamente com os estabelecimentos, nos sindicatos ou pelos canais oficiais da entidade, no @aciscsaocarlos.

