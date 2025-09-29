(16) 99963-6036
segunda, 29 de setembro de 2025
Cidade

ACISC divulga horário do comércio para outubro em São Carlos

Lojas abrem em horário especial nos dias 4 e 11 e fecham no feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida

29 Set 2025 - 14h33Por Da redação
Calçadão de São Carlos - Crédito: divulgaçãoCalçadão de São Carlos - Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) divulgou nesta segunda-feira, 29, o calendário de funcionamento do comércio para o mês de outubro. A programação foi definida por meio de Convenção Coletiva entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região), bem como, lojistas da cidade.

Nos dias 04 e 11 de outubro, sábados, as lojas funcionarão em horário especial, das 9h às 17h, oferecendo mais tempo e comodidade para os consumidores realizarem suas compras. Já no dia 12 de outubro, domingo, o comércio estará fechado, em razão do feriado nacional que celebra o Dia das Crianças e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, reforçou a importância da programação para a organização da população e valorização do comércio local.
“Divulgar os horários com antecedência é fundamental para que os consumidores possam se planejar e prestigiar nossas lojas. O comércio de São Carlos tem tradição de qualidade e variedade, e esse calendário contribui para estimular as vendas e fortalecer a economia da cidade”, destacou.

A ACISC esclarece que não interfere na definição dos calendários, atuando apenas na divulgação dos horários. Dúvidas, sugestões e questionamentos devem ser direcionados diretamente aos sindicatos responsáveis: Sincomercio: (16) 3372-5760 e Sincomerciários: (16) 3362-1257.

"Cada compra realizada no comércio local ajuda a movimentar a economia, fortalece os empresários da cidade e gera mais empregos para os são-carlenses", finaliza Ivone.
 

