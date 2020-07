ACISC distribui kits de churrasco para quem comprar no comércio de São Carlos

Com a nova classificação da região central no Plano São Paulo, o comércio de São Carlos passou a funcionar das 10h às 16h, de segunda a sábado, duas horas a mais do que na fase anterior.

Além da ampliação do horário, outras atividades e serviços que estavam proibidos de realizar o atendimento presencial, agora na fase amarela, conseguiram autorização.

Para impulsionar as vendas no comércio local e valorizar o consumidor, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) lançou nesta segunda-feira, 27, a campanha “Dia dos Pais ACISC, Compre e Ganhe”.

Para participar, o consumidor deve efetuar uma compra acima de R$ 300 em uma das lojas associadas ACISC e solicitar o cupom fiscal. Em seguida, se dirigir até a sede da entidade, na rua General Osório, 401, Jardim São Carlos, apresentar o cupom fiscal e CPF, no horário de funcionamento do comércio não essencial, de segunda a sexta-feira. para a retirada de um maravilhoso kit churrasco e presentear o seu pai. “Não é sorteio. Comprou, ganhou! É só comprar acima de R$ 300 nas lojas associadas, exigir o cupom fiscal e vir até a ACISC para retirar seu brinde”, contou o presidente da entidade, José Fernando Domingues.

A campanha está limitada a 300 kits. Caso o cupom fiscal ultrapasse o valor mínimo de R$ 300, o consumidor receberá apenas um kit. “Se você efetuar uma compra de R$ 600, por exemplo, terá direito apenas a um kit por CPF”, explica Zelão.

Vale lembrar que só serão aceitos cupons com o valor mínimo por compra efetuada nas lojas associadas, ou seja, não será permitido ao consumidor, juntar diversos cupons fiscais para chegar ao valor mínimo. Também só serão válidos cupons datados de 27 de julho em diante.

O presidente ressalta que o desejo era realizar uma promoção ainda maior para ajudar a impulsionar as vendas do comércio, porém, o momento é de incertezas. “Estamos vivendo uma incerteza muito grande por conta da pandemia de coronavírus. Semanalmente, nossa região passa por avaliações do governo do estado e não sabemos se o nosso comércio continua aberto ou fecha. Por este motivo, optamos na realização do “Dia dos Pais ACISC, Compre e Ganhe” como uma forma de, mais uma vez, estarmos ao lado dos nossos comerciantes, fomentando as vendas do Dia dos Pais”, afirmou.

Zelão lembra que a promoção do Dia das Mães teve que ser cancelada. “Estávamos com a campanha prontinha, porém, o comércio foi fechado e a ACISC ficou impossibilitada de realizá-la”, lembrou.

A ACISC prevê aumento nas vendas. “Agora com uma maior flexibilização do comércio não essencial e essa campanha da nossa entidade, acreditamos que teremos um Dia dos Pais mais animado para nossos comerciantes”, finalizou Zelão.

