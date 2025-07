ACISC comemora volta do rodeio a São Carlos após 20 anos

Centro de São Carlos - Crédito: divulgação/ACISC

Após mais de 20 anos, o rodeio volta a ser realizado em São Carlos e já movimenta as expectativas do comércio local. O São Carlos Rodeio Fest está marcado para acontecer entre os dias 8 e 16 de agosto, com uma programação que promete atrair milhares de pessoas de toda a região, unindo shows, competições e entretenimento.

A volta do evento é vista com entusiasmo pelos comerciantes da cidade. Para a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), o impacto econômico tende a ser positivo, com aumento no fluxo de consumidores e estímulo ao consumo em diversos setores.

“A expectativa da ACISC é muito positiva. Eventos desse porte costumam movimentar significativamente a economia local, principalmente nos setores de alimentação, vestuário, calçados, salões de beleza, hospedagem e combustíveis”, afirma a presidente da entidade, Ivone Zanquim.

Segundo ela, além de aquecer as vendas, o rodeio deve gerar empregos temporários e atrair turistas, promovendo visibilidade para a cidade e fortalecendo o comércio. “Muitos lojistas já estão se preparando para atender à demanda do público que deve prestigiar a festa. Acreditamos que o retorno do rodeio tem potencial para impulsionar as vendas e gerar novas oportunidades para o setor empresarial”, conclui.

O São Carlos Rodeio Fest será realizado em uma área preparada para receber grandes públicos, com estrutura de palco, arena, camarotes e praça de alimentação. Para os comerciantes, o retorno do evento após duas décadas representa não apenas uma celebração cultural, mas também uma chance de crescimento e movimentação econômica em um momento estratégico do ano.



