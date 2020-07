ACISC comemora avanço de São Carlos para a Fase Amarela do Plano SP

Crédito: Divulgação

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) comemorou a nova classificação de São Carlos no Plano São Paulo, anunciada pelo governador paulista, João Doria, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, 24. A avaliação considera o número de casos, expansão da pandemia, número de óbitos e a taxa de internações de cada região.

Segundo Doria, a partir de segunda-feira (27), toda a região central passa para a Fase Amarela, com maior liberação de atividades comerciais e serviços não essenciais, além do aumento da capacidade limitada para 40% e também do horário para 6h seguidas (que será das 10h às 16h, de segunda a sábado, na cidade de São Carlos).

Para o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, a nova classificação mostra que os comerciantes e consumidores, em sua grande maioria, souberam respeitar as medidas de distanciamento social e os protocolos sanitários. “Fizemos diversas campanhas, distribuímos máscaras e folders com os protocolos sanitários ao comércio, tivemos o apoio de toda a imprensa, enfim, foram várias ações para conscientização de todos e, graças a Deus, elas surtiram efeito, visto o anúncio do governador nesta sexta-feira”, afirmou.

Zelão ressalta, porém, que a atenção às normas sanitárias não pode ser relaxada. “Todos lembram que a nossa região estava na Fase Amarela quando o Plano SP começou e acabamos retrocedendo para a Fase Laranja. Por isso, não podemos achar que a pandemia acabou e deixar de respeitar os protocolos sanitários. Vamos seguir vigilantes”, lembrou.

Pela nova classificação, além das atividades comerciais e serviços não essenciais que já estavam autorizados a realizar atendimentos presenciais na Fase Laranja, agora, restaurantes, bares e similares, bem como, salões de beleza e estética e as academias, poderão retomar os atendimentos, mantendo as recomendações de segurança e adotando os protocolos padrões e setoriais específicos, a partir de segunda-feira (27).

Zelão enfatiza que as normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

Acompanhe as exigências das novas atividades permitidas, de acordo com o Plano SP:

Restaurante, bares e similares: uso de máscaras obrigatório em todos os ambientes; adoção de protocolos geral e específicos para o setor; ocupação máxima de 40% da capacidade dos assentos; funcionamento máximo por 6h diárias, até às 17 horas; limitação das operações à ambientes ao ar livre ou arejados, com obrigatoriedade de assentos.

Salões de beleza: uso de máscaras obrigatório em todos os ambientes; adoção de protocolos geral e específicos para o setor; ocupação máxima de 40% da capacidade; funcionamento máximo por 6h diárias;

Academias: uso de máscaras obrigatório em todos os ambientes; adoção de protocolos geral e específicos para o setor; ocupação máxima de 30% da capacidade; funcionamento máximo por 6h diárias; permitidas aulas e práticas individuais, mantendo-se as em grupo suspensas; suspensão da utilização dos chuveiros de vestiários, mantendo apenas banheiros abertos; entrada de clientes nas academias apenas com agendamento prévio; equipamentos devem ser limpos ao menos 03 vezes ao dia.

