ACISC apoia "Mulheres no Tatame" com aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e defesa pessoal para mulheres

Idealizado pelo professor Miguel “Bruxo”, faixa-preta com mais de 25 anos de prática no Jiu-Jitsu, o projeto surgiu diante da crescente preocupação com os índices de violência contra a mulher e da constatação da baixa presença feminina nos tatames ao longo de sua trajetória.

A proposta do "Mulheres no Tatame" vai muito além do esporte: ela promove autonomia, autoestima, autocuidado, saúde física e emocional, além de estimular o fortalecimento de redes de apoio entre as alunas. As aulas acontecem no bairro Santa Felícia, às segundas e sextas-feiras, às 19h30, e estão abertas para mulheres a partir de 14 anos com autorização dos responsáveis.

Na última sexta-feira, 4 de julho, o professor Miguel esteve na sede da ACISC, onde se reuniu com representantes do CMEC junto da equipe de Comunicação e Marketing. O encontro teve como objetivo alinhar a parceria e discutir estratégias de divulgação e fortalecimento do projeto.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, ressaltou a importância de iniciativas como essa no enfrentamento à violência de gênero. “A ACISC, por meio do CMEC, está comprometida em apoiar ações que promovam o protagonismo feminino. O projeto Mulheres no Tatame é uma iniciativa que une saúde, segurança e empoderamento, e tem total sintonia com os valores que defendemos. Nosso papel enquanto entidade é fomentar projetos que realmente impactem positivamente a vida das mulheres são-carlenses”, afirmou.

As interessadas devem preencher um formulário e apresentar foto, cópia do RG e comprovante de residência. O formulário está disponível no Brechó Burguesinha. O projeto segue em busca de parcerias para ampliar as ações e abrir novas turmas.

Mais informações pelo Instagram @mulheresnotatameoficial ou WhatsApp (16) 99732-6108.

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura – CMEC, anuncia seu apoio institucional ao projeto social "Mulheres no Tatame", iniciativa pioneira na cidade que oferece aulas gratuitas de Defesa Pessoal e Jiu-Jitsu exclusivamente para o público feminino.