ACISC anuncia Messali e Regina Agnelli como os Comerciantes do Ano 2026

Regina e Messali: trabalho reconhecido pelos prÃ³prios, em uma trajetÃ³ria de dedicaÃ§Ã£o e aposta em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Miltinho Marchetti

O auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) foi palco, nesta quinta-feira, 26 de março, da apresentação oficial dos comerciantes que receberão os títulos de “Comerciante do Ano” e “Comerciante Homenageado do Ano 2026”.

Em um evento que reuniu representantes do setor, colaboradores e familiares, José Roberto Messali, da Peixaria Central, foi anunciado como o “Comerciante Homenageado do Ano 2026”, enquanto Regina Helena Simões Pesqueiro Agnelli, da Essencial Nutrição, foi escolhida como a “Comerciante do Ano 2026”. A entrega oficial dos títulos acontecerá em agosto, em solenidade no Plenário da Câmara Municipal de São Carlos.

Messali destacou a homenagem e a responsabilidade que o título traz por ser escolhido entre tantos empreendedores de destaque que existem em São Carlos. Regina, por sua vez, expressou, com grande emoção, a sua gratidão pela homenagem. “Não posso dizer que não estou emocionada.”

Lucão Fernandes, presidente da Câmara de São Carlos, reforçou o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento do comércio local. Ele aproveitou e pediu aos comerciantes presença na solenidade do dia 30 de março, às 18h, no Teatro Municipal, para engajamento na defesa da mulher contra os feminicídios e a violência contra as mulheres em geral.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a trajetória de ambos os homenageados e a sua inestimável contribuição para a economia local. “Estou muito feliz em ver a ACISC cheia de comerciantes. Esse é o nosso desejo: nos aproximarmos mais dos comerciantes e valorizarmos ainda mais nossos lojistas”, destacou.

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