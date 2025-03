ACISC anuncia Madureira e CÃ©lia Presentes como os Comerciantes do Ano 2025

Célia e Marcos - Crédito: Divulgação

O auditório da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) foi palco, nesta quinta-feira (27), da apresentação oficial dos comerciantes que receberão os títulos de “Comerciante do Ano” e “Comerciante Homenageado do Ano” 2025.

Em um evento que reuniu representantes do setor, colaboradores e familiares, Marcos Antonio “Madureira” Moreira, da Lojas Édmais, foi anunciado como o "Comerciante do Ano 2025", enquanto Célia Donizetti Scarpa, da Célia Presentes, foi escolhida a "Comerciante Homenageada do Ano 2025". A entrega oficial dos títulos acontecerá no dia 1º de agosto, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal de São Carlos.

Em seu pronunciamento, Madureira destacou a emoção e a responsabilidade que o título traz. “Muito honrado e orgulhoso por essa homenagem e, acima de tudo, é uma responsabilidade muito grande. Eu, como mineirinho, falo que sou um imigrante são-carlense, e essa cidade me recebeu de uma forma tão gratificante. Agora, depois de 30 e poucos anos de existência aqui, receber essa homenagem é algo que vai ficar para sempre. Um detalhe pequeno, mas muito importante: homenagear as pessoas em vida é uma grande gratificação”, disse.

Célia, por sua vez, expressou com grande emoção a sua gratidão pela homenagem. “Nossa, é muito grande a satisfação! É um orgulho, na realidade! Porque você trabalha a vida toda, está ali na batalha, lutando, e nem imagina que vai receber uma homenagem dessas. Fiquei imensamente feliz e grata. Muito feliz. Foram muitos anos de trabalho. Muito, muito mesmo. Trabalhamos muito, foi uma jornada longa, 32 anos de comércio. Mas é assim, é muito gratificante”, disse.

Lucão Fernandes, presidente da Câmara de São Carlos, reforçou o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento do comércio local. “A Câmara é parceira da ACISC e do setor e estaremos juntos no dia 1º de agosto para homenagear oficialmente os comerciantes em uma sessão especial na nossa Casa de Leis”, afirmou.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a trajetória de ambos os homenageados e a importância do setor para a economia local. “A Célia tem mais de 30 anos de história no comércio, começando com um pequeno negócio e, hoje, expandindo sua atuação. Já o Madureira é um exemplo de resiliência e crescimento no comando das Lojas Éd+, que seguem em constante expansão, mesmo diante de tantos desafios. Estou muito feliz em ver a ACISC cheia de comerciantes. Esse é o nosso desejo: nos aproximarmos mais dos comerciantes”, destacou.

A solenidade contou com a presença dos Diretores da ACISC: José Fernando Domingues (Cygnus Seguros); Mozart Maluf Pedroso (Paraki Estacionamento); Eduardo Agazarian (Via Armenia); Fernando Chinaglia (Chinaglia Casa & Construção); Fernanda Trindade (CareShop); Irene Faccin (Colégio Cecília Meireles); e Hercílio Carvalho (Móveis Masotti); dos secretários municipais João Muller (Gestão da Cidade e Infraestrutura) e Rafael Almeida (Pessoa com Deficiência e Paradesportos); e membros da imprensa local e regional.

JANTAR 2025

Durante a apresentação dos homenageados, o gerente executivo da ACISC, Alexandre Rosa, trouxe detalhes sobre o Jantar do Comerciante ACISC, um dos eventos mais tradicionais e aguardados pela classe empresarial de São Carlos. “Os irmãos César Menotti e Fabiano, que foram os embaixadores do Barretão 2024, serão a nossa atração principal”, revelou Alexandre, informando que o evento acontecerá no dia 2 de agosto, na Oasis Eventos, seguindo a tradição dos anos anteriores.

Ele ainda anunciou que o primeiro lote de ingressos será vendido exclusivamente para associados da ACISC entre os dias 2 e 13 de junho. “Assim como fizemos no ano passado, vamos abrir um prazo de venda exclusiva para nossos associados e, após esse período, a partir do dia 16 de junho, um segundo lote para não associados”, explicou.

Alexandre contou que "será uma noite memorável, reunindo empresários de diversos setores e autoridades em um ambiente de celebração, networking e requinte”, finalizou.

Quem são os homenageados?

Marcos Antonio Madureira Moreira:

Conhecido como Madureira, nasceu em 25 de fevereiro de 1965, em Passabém, Minas Gerais. Filho de Antônio Moreira de Andrade e Mercês Madureira de Andrade, é casado com Elaine Cristina Alves e pai de Renan e Rafaela. Sua trajetória profissional começou em 1986 como caixa em uma rede varejista, onde também trabalhou como auxiliar de contabilidade. Em maio de 1992, movido pelo desejo de empreender, abriu sua primeira loja em São Carlos, dando início à Lojas Édmais.

A empresa nasceu da parceria com seu irmão Ivan e três amigos, transferindo uma loja de Londrina para São Carlos. Desde então, a Lojas Édmais cresceu, enfrentando desafios econômicos com inovação, ampliando sua presença para outros estados e investindo em modernização, atendimento diferenciado e preços acessíveis. Destaques incluem o cartão private label e o projeto "Troco Solidário", que beneficia entidades filantrópicas.

Madureira e sua empresa receberam reconhecimentos pelo trabalho no comércio, embora sem certificações formais. Apesar das dificuldades do cenário econômico brasileiro, ele segue focado em manter a rentabilidade, modernizando lojas e inovando. Receber o título de Comerciante do Ano é uma honra que celebra sua resiliência, visão empreendedora e impacto positivo na comunidade, além de reforçar seu conselho aos novos empresários: persistir, pois o Brasil oferece grandes oportunidades.

Celia Donizetti Scarpa:

Nascida em 1º de abril de 1957, em Descalvado, é filha de Natal Scarpa e Albina Bendandi Scarpa. Mãe de Monique, Fernando e Sérgio, ela construiu uma vida marcada por dedicação e empreendedorismo. Começou como cabeleireira e vendedora porta a porta, até abrir, com o marido, um salão na garagem de casa, que evoluiu para uma loja de brinquedos e aviamentos. Apaixonada por moda, investiu em confecções com uma indenização recebida pelo marido, expandindo o negócio dentro da própria residência. Após oito anos, construiu um novo prédio, e há 32 anos comanda a Célia Presentes, enfrentando crises econômicas e mudanças com resiliência.

A Célia Presentes começou modestamente na garagem e cresceu de forma sustentável, mudando-se para um espaço maior e diversificando com moda, calçados, papelaria e acessórios. Fernando, seu filho, assumiu a gestão, introduzindo autoatendimento e presença digital. A loja se destaca pelo atendimento personalizado e variedade, sendo referência na região.

Celia contribui com a comunidade gerando empregos e promovendo ações sociais, como festas beneficentes e arrecadações por vinte anos. Reconhecida por sua dedicação, ela planeja modernizar a loja e fortalecer o legado familiar. O título de Comerciante do Ano a enche de gratidão, e ela aconselha novos empreendedores a perseguirem seus sonhos com foco e perseverança. Parabéns, Celia, por essa trajetória inspiradora!

