Acidente com carreta causa congestionamento gigante na Washington Luís

Congestionamento no sentido interior-capital - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 5, está causando um enorme congestionamento na Rodovia Washington Luís, a SP-310.

Uma carreta carregada com açúcar tombou nas proximidades do posto Graal Rubi, no sentido interior–capital. O acidente bloqueou a via e gerou uma fila de veículos que já chega até o trevo da Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com relatos de motoristas, alguns estão parados na estrada desde as 2 horas da manhã.

Por volta das 7h a faixa da direita da via foi liberada e o trânsito começou a fluir, mas ainda há grande congestionamento.

Leia Também