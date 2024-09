SIGA O SCA NO

Utilidade Pública -

PLACA MOTO PERDIDA

Foi perdida hoje uma placa de moto: DYO2H42 entre o Shopping e Santa Felicia. Quem encontrar, deve entrar em contato: 11 99885-1379 Iuri.

GATOS PERDIDOS

Serafina e Horácio desapareceram na região do residencial Santo Antonio no Jockey Club. Informações sobre paradeiro dos gatos, devem ser repassadas no contato: (16) 99391 4260 ou (16) 99271 8675

Leia Também