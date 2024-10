SIGA O SCA NO

02 Out 2024 - 10h51

02 Out 2024 - 10h51 Por Redação Sâo Carlos Agora

Utilidade Pública -

Lilica desapareceu no último domingo do bairro Vida Nova São Carlos.Informações sobre paradeiro da gatinha, devem ser repassadas no contato: 16 99288-0999

Leia Também