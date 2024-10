SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 08h52

25 Out 2024 - 08h52 Por Redação Sâo Carlos Agora

O cachorro da foto, macho, filhote, foi encontrado na Major José Inácio, nas proximidades do antigo INSS, Bar Vitória. Está usando uma coleira amarela/bege. Informações sobre tutor do cão, devem ser repassadas no contato: 16 99707-4447

