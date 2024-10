SIGA O SCA NO

Querubim desapareceu do Planalto Paraíso. Informações sobre paradeiro do cão, devem ser repassadas no contato: 16 99230-6794

Joy desapareceu da região do Jacobucci. Informações sobre paradeiro do cão, devem ser repassadas no contato: 16 99176-1531

O cachorro da foto desapareceu do Aracy 2. Informações sobre paradeiro do cão, devem ser repassadas no contato: 16 99182-6111

