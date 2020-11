Ação solidária “Vamos espalhar o bem” será realizada em São Carlos

Crédito: Divulgação

A EBM vendas de São Carlos iniciou em 10 de novembro a campanha Vamos Espalhar o Bem com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para a ONG Nave Sal da Terra.

A instituição acolhe aproximadamente 350 crianças e adolescentes com atividades educacionais, culturais, esportivas e recreacionais. As crianças e adolescentes costumam fazer pelo menos 2 refeições por dia na ONG, contudo, em virtude da pandemia as atividades foram suspensas e por consequência essas refeições não são mais servidas.

Para não deixar essas crianças e adolescentes desamparados, a Nave Sal da Terra tem fornecido, desde o início da pandemia, cestas básicas para suas famílias. São 250 cestas básicas por mês.

Para auxiliar nessa missão a equipe de corretores da EBM vendas em parceria com imobiliárias e estabelecimentos comerciais disponibilizará ao longo do mês de novembro 25 caixas coletoras onde as doações poderão ser deixadas.

PONTOS DE COLETA

Espaço EBM São Carlos – Avenida Trabalhador Sancarlense, 701 Mercearia 3M – Rua Conde do Pinhal, 2778 COGEB Supermercados - R. 15 de Novembro, 2828 Imobiliária Cardinali - Av. Trab. São Carlense, 2001 - Parque Arnold Schimidt Imobiliária Cardinali Santa Felícia - Av. Miguel Petroni, 2401 Lj 21 - Sta. Felícia

Imobiliária Cardinali Shopping - Passeio dos Ipês, 300 - Parque Faber Castell

Center Imóveis – R. Conde do Pinhal, 2255 - Centro

Iplano - Av. São Carlos, 1931 - Centro

Iplano Universitária – Avenida Trabalhador Sancarlense, Arnold Schimdt

Lafic Imóveis - Av. São Carlos, 2326 - Centro

Maria Aires Imóveis - Av. São Carlos, 3032 - Centro Predial Center - R. Dom Pedro II, 1698 - Centro Roca Imóveis - Av. São Carlos, 2541 - Centro

TWG Imóveis - R. São Paulo, 1274 - Centro Imobiliária Urbana - Av. São Carlos, 2517 - Centro Imobiliária Valor - R. São Joaquim, 1680 - Centro

