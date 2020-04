Ação solidária irá ajudar o abrigo Maria Jacinta

Crédito: Divulgação

O cantor Léo Presley e A Máfia de Memphis irão nesta sexta-feira, 24, a partir das 20h, se apresentar por meio de uma live transmitida pelo canal do YouTube do Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta com o objetivo de arrecadar doações para ajudar a instituição que abriga idosos da cidade.

A live contará com repertório musical do ídolo do rock mundial, Elvis Presley. A ação é totalmente solidária e para que ela aconteça, várias pessoas estão se mobilizando deforma voluntária.

O Cantinho Fraterno possui mais de 40 colaboradores que cuidam com todo amor e carinho de 18 homens e 15 mulheres. Os idosos são atendidos por uma equipe multiprofissional, contando com enfermagem 24 horas.

a instituição de longa permanência para idosos, é filantrópica, localizada em São Carlos e existe há 98 anos. Uma Obra Unida da Sociedade da Sociedade São Vicente de Paulo, que atende idosos a partir dos 60 anos de idade cujo perfil institucional atende e acolhe.

O Cantinho Fraterno, toda equipe envolvida nessa ação solidária e principalmente, os idosos, ficarão muito felizes e gratos por levar essa informação a mais pessoas que possam doar e contribuir para que, em meio a esse período desafiador, tudo seja superado unindo forças e fazendo o bem.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo fone (16) 99218-2095.

