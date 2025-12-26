Ação solidária distribui mil kits de doces para crianças da Cidade Aracy e Antenor Garcia

Uma ação solidária realizada às vésperas do Natal levou alegria a centenas de crianças dos bairros Cidade Aracy 1, Cidade Aracy 2 e Antenor Garcia, em São Carlos. A iniciativa resultou na distribuição de 1 mil kits de doces, além de mais de 200 chocolates avulsos e 60 pipas, beneficiando famílias da região.

A campanha foi organizada por Rafael Santos, que tomou a frente da mobilização ao lado da família Santos, família Aragão, família Cesar, família Noronha e amigos voluntários. Segundo os organizadores, os doces foram arrecadados ao longo das semanas que antecederam o Natal e, posteriormente, organizados em kits para entrega às crianças.

Ao todo, cerca de 50 pessoas participaram da ação, seja por meio de doações ou ajudando diretamente na montagem e distribuição dos kits nos bairros atendidos. Esta foi a segunda edição da campanha, que já se consolida como uma iniciativa de solidariedade comunitária.

De acordo com Rafael, o objetivo agora é ampliar o alcance da ação nos próximos anos. “A ideia é crescer, conseguir envolver mais pessoas e levar ainda mais alegria para as crianças. Com apoio e divulgação, acreditamos que no próximo ano podemos ajudar ainda mais famílias”, destacou.

.

Leia Também