Ação social “Unidos Somos Fortes” entrega duas geladeiras do conhecimento nos bairros Cidade Aracy e Vila Isabel

A ação social “Unidos Somos Fortes” entregou neste sábado (18) duas geladeiras do conhecimento com mais de 200 livros cada uma dentro para o Projeto Social Araci “PROARA” e a segunda unidade foi entregue para a escola estadual Antônio Adolfo Lobbe, localizada no Bairro Vila Isabel. O Projeto Araci “PROARA” atende mais de 230 crianças e jovens entre cinco aos dezoito anos diariamente com a realização de diversas atividades, futebol, música, leitura e estes livros serão de fundamental importância para o funcionamento do projeto social. Já a Escola Estadual Antônio Adolfo Lobbe, no bairro Vila Isabel, possui cerca de 200 alunos entre as faixas etárias de seis aos onze anos e os livros serão de grande valia. Em razão da pandemia, as entregas seguiram todos os protocolos necessários.

A ação social realizou uma campanha em suas redes sociais, denominada, “Janeiro e Fevereiro dos Livros” e conseguiu, graças a inúmeras doações de voluntários a expressiva marca de aproximadamente 1000 livros arrecadados. Além das geladeiras do conhecimento, a ação social entregou também mais de 350 livros para o acervo da Biblioteca Municipal Amadeu Amaral.

“Sabemos o tamanho e a importância da educação e o poder de transformação que um livro pode fazer na vida de uma criança e de um adolescente. Agradeço infinitamente todas as pessoas que foram fundamentais para que isto acontecesse, fazendo suas doações, enviando vibrações positivas e participando ativamente, de mãos dadas com nossa ação. Continuaremos fazendo a diferença juntos. Estou muito feliz em participar de tudo isso”, disse Bruno Zancheta, idealizador da ação social.

Já Carol Zancheta, participante da ação destacou a felicidade das crianças quando receberem estes novos livros. “É uma sensação indescritível saber que faremos a diferença na vida de alguém”, finalizou Carol Zancheta.

A ação social “Unidos Somos Fortes” tem uma página nas redes sociais: https://www.facebook.com/actionusf/ que você pode entrar em contato e também acompanhar todas as ações que estão sendo realizadas.

