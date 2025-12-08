Ação social transforma dor em amor e mantém viva a memória do pequeno Lorenzo

Crédito: Divulgação

O próximo domingo, 21 de dezembro de 2025, promete ser mais do que um dia de festa no Jardim Botafogo. Será um dia de amor, esperança e homenagem. A partir das 13h, na rua Santa Tereza, 175, cerca de 800 crianças devem participar da ação social organizada, pelo quinto ano consecutivo, pela comerciante Natália Regina Brandão Feliciano — uma mãe que transformou a maior dor de sua vida em um gesto gigante de solidariedade.

A festa nasceu em 2020, um ano após o falecimento de seu filho, Lorenzo, ocorrido em 29 de dezembro de 2019. Desde então, Natália reúne forças que ela mesma diz não saber de onde vêm. Para cada criança que sorri, ela sente que o seu “pequeno príncipe” também sorri junto.

“É muito difícil para mim. A saudade dói todos os dias. Mas quando vejo cada criança chegando, brincando, comendo um algodão doce... é como se o Lorenzo estivesse ali, me dando a mão e dizendo: ‘mamãe, continua’”, conta, emocionada.

Na confraternização, as crianças poderão aproveitar algodão doce, pipoca, refrigerante, cachorro-quente e diversos brinquedos infantis. Nada disso seria possível sem os amigos e parceiros que, ano após ano, ajudam Natália a manter viva essa missão de amor.

“Eu faço essa festa para ele. É a forma que encontrei de transformar a dor em algo bom. Enquanto eu tiver forças, não vou parar. Meu coração se enche de alegria mesmo sendo uma data tão difícil”, afirma a mãe, com os olhos marejados.

O que começou como um gesto íntimo de homenagem hoje move toda a comunidade. A cada edição, mais pessoas se unem para celebrar a vida, a solidariedade e o legado de um menino que, mesmo tão pequeno, continua iluminando o caminho de muitos.

Neste domingo, o Jardim Botafogo não será apenas palco de brincadeiras — será palco de amor. Um amor que atravessa o tempo, supera a saudade e se multiplica em cada sorriso infantil.

Um amor que mantém Lorenzo vivo, todos os anos, no coração de uma mãe e de todos que participam.

Leia Também