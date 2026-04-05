Em ação social no Cidade Aracy, Leandro Guerreiro realiza 25 cortes de cabelo gratuitos

Crédito: divulgação

Uma ação social promovida pelo cabeleireiro Leandro Guerreiro beneficiou dezenas de moradores neste fim de semana com cortes de cabelo gratuitos voltados à comunidade. A iniciativa ocorreu nos dias 4 e 5 de abril e foi divulgada previamente nas redes sociais do organizador, como Facebook e Instagram.

O atendimento foi destinado a crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Somente no sábado, mais de 50 pessoas passaram pelo local, entre pais, filhos e demais moradores interessados em participar da ação solidária.

Ao todo, foram realizados 25 cortes de cabelo, todos feitos pelo próprio organizador, que se dedicou integralmente ao atendimento do público durante o evento.

Além dos cortes gratuitos, o ambiente foi preparado para proporcionar momentos de lazer às crianças. No local, foram disponibilizados brinquedos e atividades recreativas, como xadrez, pebolim, dedobol e outros jogos, garantindo diversão enquanto aguardavam atendimento.

Como forma de carinho, cada criança atendida recebeu um pacotinho de doces preparado especialmente para a ocasião. A satisfação das crianças e das famílias foi um dos pontos marcantes da ação, evidenciado pela alegria demonstrada durante o evento.

Outro detalhe simbólico da iniciativa foi o registro dos nomes das pessoas atendidas em uma parede do local, criando uma lembrança coletiva da ação e reforçando o vínculo com a comunidade.

Segundo o organizador, a iniciativa teve como principal objetivo ajudar moradores e promover momentos de cuidado pessoal e integração social, fortalecendo o espírito solidário entre os participantes.

Leia Também