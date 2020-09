Ação social do Leite Sem Fronteiras vende 260 pizzas; dinheiro será revertido para compra de leite

Crédito: Marcos Escrivani

A tarde de sábado foi plena para os voluntários Patrícia Nazzari, Enzo Nazzari, Patrícia Salles, Erika Sonquine Keppe, Isabela Sales e Talles, que integram o grupo Leite Sem Fronteiras. A ação social promovida pelo projeto na tarde de sábado, 5, superou as metas e com a ajuda do São Carlos Agora na divulgação, foram vendidas 260 pizzas. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a compra de leite que serão destinadas para famílias carentes que passam por necessidades nesta época de pandemia da Covid-19.

A meta do grupo era vender pelo menos 200 unidades. Porém a adesão da população foi ímpar. “Se tivéssemos 500 pizzas iriamos vender todas”, disse, emocionada Patrícia Nazzari.

Segundo a voluntária todos os ingredientes foram doados por estabelecimentos comerciais. As massas são provenientes do Supermercado Cogeb, enquanto que um sacolão cedeu tomates e cebolas para todas as pizzas. A família de Patrícia forneceu os molhos de tomate e azeitonas.

Foram vendidas pizzas nos sabores presunto e queijo, marguerita, portuguesa e calabresa. A entrega foi no sistema drive thru e obedeceu todos os protocolos de segurança.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também