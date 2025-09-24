Ação educativa mobiliza motoristas e pedestres na Baixada do Mercado

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com o Detran-SP, realizou na manhã desta quarta-feira (24) uma ação educativa na Baixada do Mercado, em São Carlos. A atividade integra a Semana Nacional de Trânsito, que acontece até 25 de setembro, com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”.

Durante o “pit stop educativo”, agentes de trânsito, da Guarda Municipal e do Detran abordaram motoristas, motociclistas e pedestres, distribuindo folders informativos e orientando sobre práticas seguras. O foco principal foi o respeito à faixa de pedestres e a redução de velocidade.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, avaliou positivamente a recepção do público.“Isso mostra que a educação no trânsito realmente tem impacto. Só com conscientização conseguimos reduzir os índices de acidentes de trânsito”, destacou.

Além das abordagens educativas, a Secretaria reforça que também atua em medidas estruturais e de fiscalização. Nas escolas, o Departamento de Educação para o Trânsito já promove atividades com crianças e adolescentes, e a expectativa é ampliar esse trabalho.“Estamos desenvolvendo um cronograma para que, a partir do próximo ano, tenhamos ações mensais nas escolas. Trazer desde cedo esse hábito de consciência para o trânsito é de suma importância”, acrescentou Sebastião Batista.

Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, o trânsito deve ser encarado como espaço coletivo.“Quero destacar a importância dessa mobilização. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres precisam conviver com respeito e responsabilidade. Nosso objetivo, com ações como essa, é lembrar a todos que cada escolha no trânsito pode salvar vidas”, afirmou.

Yabuki também ressaltou que a Semana Nacional de Trânsito é oportunidade de reforçar a necessidade de desacelerar, respeitar as leis e valorizar a vida.“Estamos atuando não apenas com fiscalização, mas também com medidas educativas e estruturais, porque acreditamos que a mudança de comportamento nasce da consciência”, finalizou.

Informações da assessoria de imprensa

Leia Também