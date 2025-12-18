(16) 99963-6036
quinta, 18 de dezembro de 2025
2 mil brinquedos

Ação de Natal distribui brinquedos e bolas neste domingo na Praça dos Coqueiros

18 Dez 2025 - 13h02Por Jessica Carvalho R
Uma grande ação solidária promete levar alegria e espírito natalino às crianças do bairro Santa Felícia, no próximo domingo (21), a partir das 10h, na Praça dos Coqueiros. A iniciativa contará com a distribuição gratuita de cerca de 2 mil brinquedos e 300 bolas, arrecadados por meio de doações.

A chegada dos organizadores será marcada por uma carreata que percorrerá ruas do bairro, com a presença especial do Papai Noel, Mamãe Noel e das personagens Frozen e Ana, garantindo diversão e encantamento para a criançada. A expectativa é de uma manhã repleta de sorrisos, confraternização e clima de Natal.

A organizadora da ação, Karina Carlos, fez questão de agradecer a todos que colaboraram para a realização do evento. “Primeiramente gostaria de agradecer minhas amigas pela força nos embrulhos: Raquel Piloto, Adriana Martins e Rosângela Botelho, e claro, minha mãe, que faz todo o processo de deixar as bonecas impecáveis”, destacou.

Karina também agradeceu o apoio da Polícia Militar, que estará presente garantindo a segurança, dos agentes de trânsito, responsáveis pela organização e segurança viária durante a carreata, e ao São Carlos Agora, pela divulgação do trabalho solidário.

“Será uma festa linda e contamos com a presença de todos”, reforçou a organizadora, que ainda deixou uma mensagem especial à comunidade: “Desejo um Feliz Natal e um 2026 cheio de bênçãos e alegrias a todos vocês. Mais uma vez, obrigada”.

A ação é aberta ao público e convida famílias e moradores da região a participarem desse momento de união, solidariedade e celebração do Natal.

