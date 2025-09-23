Ação de Conscientização no Trânsito acontece nesta quarta na praça do Mercado

De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, o objetivo é sensibilizar a população para a importância da redução de velocidade. “Reduzir a velocidade significa proteger você, sua família e todos que dividem o trânsito. Quando cada motorista desacelera, toda a cidade ganha em segurança”, destacou.

Durante a ação, a Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e representantes do Detran vão orientar condutores e reforçar medidas educativas. Segundo Batista, a atuação não se limita à aplicação de multas. “Atuamos nos pontos mais críticos, fiscalizando, orientando e garantindo que os limites de velocidade sejam respeitados. Não se trata apenas de punir, mas de salvar vidas através da presença e da responsabilidade compartilhada”, explicou.



A Secretaria também investe em medidas de planejamento e engenharia de tráfego para coibir o excesso de velocidade, sobretudo em áreas próximas a escolas e residências. Entre as ações estão a implantação de redutores, radares e travessias elevadas.



Além disso, o Departamento de Educação de Trânsito intensifica campanhas nas escolas para estimular, desde cedo, hábitos seguros entre crianças e adolescentes.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana realiza nesta quarta-feira (24/09), uma ação de conscientização para motoristas e pedestres, das 9h30 às 11h, na Praça do Mercado. A iniciativa integra a Semana Nacional de Trânsito, que acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. O tema da campanha deste ano é “Desacelere, seu bem maior é a vida”.