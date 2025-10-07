Ação da UFSCar pelo Dia Mundial da Limpeza retira 14 sacos de resíduos no fragmento do Cerrado

Participantes durante ação da UFSCar no fragmento do Cerrado em São Carlos (Foto: Divulgação) -

Uma ação de limpeza no fragmento do Cerrado, nas imediações do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), mobilizou cerca de 40 pessoas no dia 16 de setembro, integrando o Dia Mundial da Limpeza (DML). O mutirão foi promovido pelo Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA) da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS) da UFSCar, em parceria com o IFSP e a GAAm Jr. (Empresa Júnior do curso de Gestão e Análise Ambiental).

De acordo com a bióloga Liane Biehl Printes, chefe do DeAEA/UFSCar, a atividade começou com uma breve introdução sobre os objetivos do DML, seguida da organização das equipes e do trabalho de campo. Ao final, houve miniauditoria dos resíduos e roda de conversa sobre tipos de materiais, responsabilidades na geração e descarte e os impactos do descarte irregular.

Em aproximadamente 30 minutos, os participantes recolheram 14 sacos de 60 litros — o equivalente a 840 litros de resíduos. Os itens mais frequentes foram sacos e sacolas plásticas, marmitas de isopor, garrafas PET e de vidro, carteiras de cigarros e resíduos de construção. Entre os materiais de maior porte, havia tijolos, placas de compensado, arames, conduíte e lona plástica. Do total, quatro sacos com itens em condições de reciclagem foram encaminhados à Coopervida (Cooperativa de Catadores de São Carlos).

Para Liane, além do efeito local e imediato de limpeza, iniciativas como essa têm forte caráter formativo, ao estimular um olhar crítico sobre consumo e destinação de materiais. O Campus São Carlos da UFSCar participa do DML desde 2022 por meio do Programa de Coleta Seletiva Solidária e, desde 2023, atua junto ao Coletivo Limpa Sanca.

Dia Mundial da Limpeza

O DML é um programa anual de ação social global, coordenado pela ONG Let’s Do It World, com sede em Tallinn (Estônia). Reconhecido pela ONU em 20 de setembro (data oficial desde 2024), o movimento reúne 191 países, milhões de voluntários, governos e organizações. Em São Carlos, cerca de sete mutirões ocorreram neste ano em diferentes pontos da cidade dentro da ação coordenada do DML 2025. Para 2026, a expectativa é envolver todos os campi da UFSCar e fortalecer o movimento rumo a uma gestão mais efetiva da produção e do descarte de resíduos.

Como participar

Interessados em ações ambientais e em saber mais sobre o Programa de Coleta Seletiva Solidária da UFSCar podem acessar o Instagram @coleta_seletiva_ufscar e contatar o DeAEA pelo e-mail deaea@ufscar.br.

