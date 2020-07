Academias em São Carlos terão horários flexíveis de funcionamento

Crédito: Divulgação

“Consenso”. Esta foi a palavra que marcou o acordo entre o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus e os proprietários de academias, através de uma reunião realizada na manhã desta terça-feira, 28, no auditório da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Após pouco mais de uma hora de debate, foi definido que as academias irão funcionar seis horas por dia, mas com um horário flexível, das 6h às 22h.

São Carlos está na fase amarela do Plano São Paulo, definido pelo Governo do Estado e as academias, para funcionar, terão que obedecer severos protocolos de segurança. A princípio, pelo programa, o horário deveria ser das 12h às 18h e não agradou os envolvidos.

Segundo eles, neste horário, as academias iriam ficar ociosas, uma vez que os usuários realizam atividades físicas antes ou após o trabalho (nos períodos da manhã e/ou noite).

A REUNIÃO

De acordo com Fabiano Palombo dos Santos, um dos representantes das academias, ficou definido que as academias poderão abrir às 6h e encerrar as atividades às 22h. Mas apenas com seis horas de funcionamento/dia.

“A flexibilidade nos ajudou e agradou a todos”, disse Fabiano. “A Prefeitura montará um formulário e cada proprietário irá preenche-lo e afixá-lo em local visível, junto ao alvará de funcionamento para que a fiscalização tenha acesso ao horário que cada academia atenderá sua clientela”, observou Fabiano. “Iremos obedecer todos os protocolos sanitários para oferecer segurança aos alunos, desde a limpeza, bem como uso de máscaras, álcool em gel, sanitários, distanciamento e a utilização de 30% do espaço físico de cada academia”, finalizou.

