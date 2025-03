Abril: Comércio de São Carlos terá horário especial e poderá abrir no feriado de Tiradentes

Calçadão -

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a abertura do comércio de São Carlos e Ibaté, SP, no Feriado de Tiradentes (dia 21 de abril, segunda-feira), das 9h às 13h. Nos sábados, 5 e 12 de abril, as lojas abrem das 9h às 17h e no Feriado de Sexta-feira Santa (dia 18 de abril), o comércio estará fechado.

Confira:

Dias 5 e 12 (sábados) – das 9h às 17h;

Dia 18 (sexta-feira) – FERIADO DE SEXTA-FEIRA SANTA – fechado;

Dia 21 (segunda-feira) – FERIADO DE TIRADENTES – das 9h às 13h.

Leia Também