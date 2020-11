Abraz São Carlos realiza evento online e aborda o tema “Design, Dignidade e Demência”

Crédito: Divulgação

A Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer) irá realizar a 5ª live Grupos de Apoio Online, que acontece a partir das 19h de terça-feira, 17, com o tema Design, Dignidade e Demência: O Ambiente como Conforto, Segurança e Estímulo para a Pessoa com Demência.

Os interessados poderão ter acesso ao conteúdo através das plataformas instagram: @abrazalzheimer e Facebook: https://www.facebook.com/watch/abrazalzheimer. Informações podem ser obtidas pelo e-mail abrazsaocarlos@gmail.com.

A Alzheimer’s Disease International (ADI) divulgou no mês de setembro deste ano seu décimo primeiro relatório trazendo um assunto extremamente relevante, a reflexão sobre como os diversos ambientes podem ser grandes aliados não farmacológicos nos cuidados com essa doença. O tema foi “Design, Dignidade e Demência”.

O relatório trata da importância de ambientes amigáveis às pessoas portadoras da doença de Alzheimer (DA) e seu impacto na redução de agitação, ansiedade e confusão, e na melhora da orientação e mobilidade.

Pessoas que vivem com demência podem ter com uma combinação de declínios físico e sensorial além do cognitivo. Intervenções em elementos como iluminação, contraste de cores, acústica, layout, texturas e materiais através do design podemos reduzir custos de saúde e cuidado, permitindo às pessoas que vivem com demência ter uma vida mais plena e independente.

A intervenção precoce nos ambientes onde a pessoa com demência vive promove uma melhor funcionalidade e independência e se mostra uma alternativa custo-efetiva que posterga ou evita a hospitalização ou a institucionalização.

Mas acima de tudo, para construir uma sociedade livre de estigmas com relação às demências devemos integrar as essas pessoas suas famílias à comunidade, promovendo inclusão e dignidade.

