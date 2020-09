Abraz São Carlos mantém atividades por meio de Encontros de Cuidadores

Crédito: Divulgação

Considerando a necessidade dos cuidadores familiares de idosos com Doença de Alzheimer e doenças similares continuarem recebendo informações, orientações e, especialmente, apoio neste momento de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, a ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer, sub-regional São Carlos, mantém seus grupos de apoio a cuidadores por meio de encontros virtuais.

As reuniões, gratuitas, têm por objetivo transmitir conhecimentos sobre a doença de Alzheimer, formas de tratamento, cuidados cotidianos e proporcionar espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências, visando a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos.

Setembro é o Mês Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, e o dia 21 de setembro, foi proposto pela Organização Mundial de Saúde-OMS desde 1994 como o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. O próximo evento organizado pela sub-regional São Carlos abordará a temática Vida ativa: Prevenção de Demências , e contará com a participação de Nilva Rodrigues, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso - Vera Lúcia Pilla, que explanará sobre as várias atividades cognitivas, físicas e sociais que mantém o idoso ativo e o protege de fatores de risco contra Demências. Esse encontro virtual exibirá uma apresentação de dança e música especialmente criada para esse evento, com idosos que frequentam o Centro de Convivência.

Para maios informações sobre este e os próximos eventos contate: email: abrazsaocarlos@gmail.com; Instagram: @abrazsaocarlos. Visite o site da ABRAz – https://www.abraz.org.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também