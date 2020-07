ABRAz realiza novo encontro virtual focado no cuidador

Crédito: Divulgação

A ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer - sub-regional São Carlos realiza nesta terça-feira, 7, a partir das 19h30, mais um encontro virtual com os cuidadores de pessoas com Demências. A fisioterapeuta Fernanda Amatto, a nutricionista Mariley Marrara Barros e o médico Gustavo Munno vão tirar dúvidas dos familiares sobre as questões que surgem no cotidiano do cuidado com o paciente.

Outras informações sobre a sala de reunião virtual podem ser obtidas pelo email abrazsaocarlos@gmail.com ou no perfil do Instagram, @abrazsaocarlos. O número de participante é limitado.

A ABRAz sub-regional São Carlos mantém os encontros, nesse momento de pandemia no modelo virtual e online, dentro da perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos familiares e cuidadores na assistência aos pacientes com Demência.

A Associação Brasileira de Alzheimer dentro da sua missão, oferece apoio social, emocional e informativo a familiares, cuidadores, bem como estudantes e profissionais da área da saúde e ao público interessado em conhecer sobre a Doença de Alzheimer e outras demências.

A coordenadora da ABRAz sub-regional São Carlos, Ana Cláudia Trombella Barros explica que o grupo de apoio aborda temas variados relacionados à demência como diagnóstico, tratamento e cuidados cotidianos. "A essência dessas ações é oferecer a quem cuida da pessoa com demência -cuidador e familiar- uma rede de apoio para amenizar os efeitos da sobrecarga vivenciada no exercício da função, que muitas vezes gera estresse, ansiedade e depressão”, explica.

