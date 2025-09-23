ABRAz promove roda de conversa para combater estigma da demência e do Alzheimer

A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) – Regional São Carlos – realizou, na sexta-feira (19), uma roda de conversa no Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla, voltada à conscientização sobre a saúde mental da população idosa. A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de São Carlos e teve como foco principal o combate ao estigma em torno da demência e do Alzheimer.

Com o tema “Pergunte sobre demência. Pergunte sobre Alzheimer – Uma conversa aberta, informativa e acolhedora”, o evento reuniu a gerontóloga Ana Carolina Ottaviani e a terapeuta ocupacional Ana Cláudia Barros, diretoras da ABRAz São Carlos. A ação integra a campanha mundial da Alzheimer’s Disease International (ADI), reforçando a importância da informação e da quebra de preconceitos sobre a doença, que afeta mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, segundo a entidade.

Prevenção e diagnóstico precoce

Durante o encontro, as especialistas abordaram a necessidade da prevenção, alertando para fatores de risco como sedentarismo, má alimentação e doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Ana Carolina Ottaviani ressaltou a importância do diálogo sobre o tema: “É fundamental abrir espaço para que a população converse e dialogue sobre a demência, especialmente a do tipo Alzheimer, que é cada vez mais prevalente. Isso permite que as pessoas tirem dúvidas, compartilhem angústias e compreendam melhor essa condição”.

Já Ana Cláudia Barros destacou que o esquecimento frequente não deve ser visto como algo natural do envelhecimento: “Cerca de 75% dos casos não são diagnosticados. Muitas pessoas atribuem o esquecimento à idade, mas isso é um mito. É preciso procurar um médico quando os lapsos de memória começam a interferir nas atividades diárias, como lembrar compromissos, realizar tarefas domésticas ou até na linguagem e orientação espacial”.

Valorização da prevenção no CRI

A coordenadora do CRI, Nilva Rodrigues, reforçou que o tema já é prioridade nas atividades do Centro:“Esse é um tema presente em todas as aulas. Estamos sempre cuidando, informando e buscando mais conhecimento para orientar as pessoas, porque sabemos que prevenir é o melhor caminho”.

Ela ainda destacou o valor da participação das especialistas convidadas:“Ter alguém com expertise no assunto faz toda a diferença. Elas vêm para somar, realmente”.

